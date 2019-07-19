Україна передала Росії клопотання щодо звільнення 24 військовополонених моряків під особисте зобов’язання омбудсмена Людмили Денісової.
Тимчасово повірений у справах України в РФ Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання щодо звільнення моряків під особисте зобов’язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.
– Чекаємо на відповідь! – написала омбудсмен.
Нагадаємо, 17 липня Людмила Денісова запропонувала звільнити утримуваних у Росії 24 військовополонених українських моряків під її особисте зобов’язання.
Того ж дня Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту 24 українським морякам, затриманим у Керченській протоці, на три місяці.
Джерело: Людмила Денісова
Фото: Людмила Денісова
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