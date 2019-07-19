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Факти / Україна

РФ передали клопотання про звільнення моряків під зобов’язання Денісової

Україна передала Росії клопотання щодо звільнення 24 військовополонених моряків під особисте зобов’язання омбудсмена Людмили Денісової.

Полонені моряки

Тимчасово повірений у справах України в РФ Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання щодо звільнення моряків під особисте зобов’язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

– Чекаємо на відповідь! – написала омбудсмен.

Нагадаємо, 17 липня Людмила Денісова запропонувала звільнити утримуваних у Росії 24 військовополонених українських моряків під її особисте зобов’язання.

Того ж дня Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту 24 українським морякам, затриманим у Керченській протоці, на три місяці.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова

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