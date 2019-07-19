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Факти / Україна

Вишинського повинні звільнити без умов – Москалькова

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова вважає, що керівника РИА Новости-Украина Кирила Вишинського повинні звільнити без попередніх умов.

Тетяна Москалькова

Тетяна Москалькова, уповноважена при президенті РФ з прав людини, прокоментувала пропозицію обміну Кирила Вишинського на Олега Сенцова.

– Обміни не входить до моєї компетенції. Вважаю, що Кирилу Вишинському запобіжний захід повинні змінити без будь-яких попередніх умов, – сказала вона.

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За її словами, керівник РИА Новости-Украина сам категорично проти обміну, а “його захист переконаний, що підстав для утримання під вартою журналіста немає”.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий звільнити керівника РИА Новости-Украина Кирила Вишинського в обмін на політв’язня Олега Сенцова.

Джерело: Интерфакс

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