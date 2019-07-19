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Факты / Украина

Угрожают мирному урегулированию – Волкер о паспортах РФ на Донбассе

Выдача паспортов России жителям оккупированных территорий Донбасса угрожает процессу мирного урегулирования ситуации в регионе.

Угрожают мирному урегулированию – Волкер о паспортах РФ на Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что выдача российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса ставит под угрозу процесс мирного урегулирования ситуации.

Он считает, что такие действия России противоречат Минским договоренностям.

– Ускорение выдачи российских паспортов гражданам Украины противоречит духу Минских договоренностей и ставит под угрозу усилия по установлению мира для граждан Украины, – написал Волкер.

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Он добавил, что РФ должна выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

К слову, в МИД Украины заявили, что не признают указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей Донбасса.

Источник: Kurt Volker

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