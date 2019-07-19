Видача паспортів Росії жителям окупованих територій Донбасу загрожує процесу мирного врегулювання ситуації у регіоні.
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що видача російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу ставить під загрозу процес мирного врегулювання ситуації.
Він вважає, що такі дії Росії суперечать Мінським домовленостями.
– Прискорення видачі російських паспортів громадянам України суперечить духу Мінських домовленостей і ставить під загрозу зусилля зі встановлення миру для громадян України, – написав Волкер.
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Він додав, що РФ повинна виконати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей.
До слова, в МЗС України заявили, що не визнають указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення отримання російського громадянства для жителів Донбасу.
Джерело: Kurt Volker