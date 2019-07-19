Видача паспортів Росії жителям окупованих територій Донбасу загрожує процесу мирного врегулювання ситуації у регіоні.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що видача російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу ставить під загрозу процес мирного врегулювання ситуації.

Він вважає, що такі дії Росії суперечать Мінським домовленостями.

– Прискорення видачі російських паспортів громадянам України суперечить духу Мінських домовленостей і ставить під загрозу зусилля зі встановлення миру для громадян України, – написав Волкер.

Читайте: Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів Донбасу – указ

Він додав, що РФ повинна виконати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей.

До слова, в МЗС України заявили, що не визнають указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення отримання російського громадянства для жителів Донбасу.

Джерело: Kurt Volker