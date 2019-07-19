Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.

Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины, среди них – посол США Валерий Чалый. Он также был снят с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые занимал по совместительству.

Также были уволены послы Украины в Иордании, Аргентине, Армении, Туркменистане, Кипре, Вьетнаме, Ватикане, ЮАР, Нигерии и Марокко.

Соответствующие указы №530/2019 – №540/2019 опубликованы на сайте главы государства.

Читайте: “Пересидели” на должности: почему Зеленский увольняет послов

Полный список уволенных послов Украины:

Пасько Сергей (Иордания).

Дюдин Юрий (Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили по совместительству).

Ижевская Татьяна (Ватикан).

Шевелева Валентина (Туркменистанистан).

Гуменюк Борис (Республика Кипр).

Шовкопляс Алексей (Социалистическая Республика Вьетнама и Камбоджи по совместительству).

Литвин Петр (Республика Армения).

Александрук Валерий (Нигерия, Гане, Бенин и Сьерра-Леоне по совместительству).

Кузьмич Тарас (Южно-Африканская Республика).

Коваль Ярослав (Марокко).

Чалый Валерий (США, Антигуа и Барбуда и Республика Тринидад и Тобаго по совместительству).

Напомним, что 15 июля Владимир Зеленский принял решение о замене 12 украинских послов по всему миру.

При этом заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что послами Украины в 12 странах будут назначать не только профессиональных дипломатов, но и новых людей.