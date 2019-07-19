Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.
Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины, среди них – посол США Валерий Чалый. Он также был снят с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые занимал по совместительству.
Также были уволены послы Украины в Иордании, Аргентине, Армении, Туркменистане, Кипре, Вьетнаме, Ватикане, ЮАР, Нигерии и Марокко.
Соответствующие указы №530/2019 – №540/2019 опубликованы на сайте главы государства.
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Полный список уволенных послов Украины:
- Пасько Сергей (Иордания).
- Дюдин Юрий (Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили по совместительству).
- Ижевская Татьяна (Ватикан).
- Шевелева Валентина (Туркменистанистан).
- Гуменюк Борис (Республика Кипр).
- Шовкопляс Алексей (Социалистическая Республика Вьетнама и Камбоджи по совместительству).
- Литвин Петр (Республика Армения).
- Александрук Валерий (Нигерия, Гане, Бенин и Сьерра-Леоне по совместительству).
- Кузьмич Тарас (Южно-Африканская Республика).
- Коваль Ярослав (Марокко).
- Чалый Валерий (США, Антигуа и Барбуда и Республика Тринидад и Тобаго по совместительству).
Напомним, что 15 июля Владимир Зеленский принял решение о замене 12 украинских послов по всему миру.
При этом заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что послами Украины в 12 странах будут назначать не только профессиональных дипломатов, но и новых людей.