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Факты / Украина

Зеленский уволил Чалого и еще 10 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.

Зеленский уволил Чалого и еще 10 послов Украины

Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины, среди них – посол США Валерий Чалый. Он также был снят с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые занимал по совместительству.

Также были уволены послы Украины в Иордании, Аргентине, Армении, Туркменистане, Кипре, Вьетнаме, Ватикане, ЮАР, Нигерии и Марокко.

Соответствующие указы №530/2019 – №540/2019 опубликованы на сайте главы государства.

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Полный список уволенных послов Украины:

  • Пасько Сергей (Иордания).
  • Дюдин Юрий (Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили по совместительству).
  • Ижевская Татьяна (Ватикан).
  • Шевелева Валентина (Туркменистанистан).
  • Гуменюк Борис (Республика Кипр).
  • Шовкопляс Алексей (Социалистическая Республика Вьетнама и Камбоджи по совместительству).
  • Литвин Петр (Республика Армения).
  • Александрук Валерий (Нигерия, Гане, Бенин и Сьерра-Леоне по совместительству).
  • Кузьмич Тарас (Южно-Африканская Республика).
  • Коваль Ярослав (Марокко).
  • Чалый Валерий (США, Антигуа и Барбуда и Республика Тринидад и Тобаго по совместительству).

Напомним, что 15 июля Владимир Зеленский принял решение о замене 12 украинских послов по всему миру.

При этом заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что послами Украины в 12 странах будут назначать не только профессиональных дипломатов, но и новых людей.

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