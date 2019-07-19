Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого з посади посла України у США.
Володимир Зеленський звільнив 11 послів України, серед них – посол США Валерій Чалий. Він також був знятий з посади українського посла в Антигуа і Барбуда і Тринідад і Тобаго, які займав за сумісництвом.
Також були звільненні посли України в Йорданії, Аргентині, Вірменії, Туркменістані, Кіпрі, В’єтнамі, Ватикані, ПАР, Нігерії та Марокко.
Відповідні укази №530/2019 – №540/2019 опубліковані на сайті глави держави.
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Повний список звільнених послів України:
- Паський Сергій (Йорданія).
- Дюдін Юрій ( Аргентина, Парагвай, Уругвай та Чилі за сумісництвом).
- Іжевська Тетяна – посол України у Ватикані та при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу i Мальти за сумісництвом.
- Шевельова Валентина (Туркменістаністан).
- Гуменюк Борис (Республіка Кіпр).
- Шовкопляс Олексій (Соціалістична Республіка В’єтнама та Камбоджі за сумісництвом).
- Литвин Петро (Республіка Вірменія).
- Александрук Валерій (Нігерія, Гані, Бенін та Сьєрра-Леоне за сумісництвом).
- Кузьмич Тарас (Південно-Африканська Республіка).
- Коваль Ярослав (Марокко).
- Чалий Валерій (США, Антигуа і Барбуда та Республіка Тринідад і Тобаго за сумісництвом).
Нагадаємо, що 15 липня Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 українських послів по всьому світу.
При цьому заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що послами України у 12 країнах призначатимуть не лише професійних дипломатів, а й нових людей.