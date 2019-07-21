Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна препятствовать евроатлантической интеграции Украины.

енеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время и РФ не имеет права вмешиваться в этот процесс.

– Мы поддерживаем усилия Украины продвигаться на пути к членству и помогаем воплощать реформы, – отметил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в альянсе Украины, а Россия не имеет права ветировать этот процесс.

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– Украина сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО и на этом основной фокус, – добавил он.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой военного блока.

Источник: The Chronicle Herald