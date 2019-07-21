Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Росія не повинна перешкоджати євроатлантичній інтеграції України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що питання вступу України до НАТО займе певний час і РФ не має права втручатися у цей процес.

– Ми підтримуємо зусилля України просуватись на шляху до членства і допомагаємо втілювати реформи, – зауважив генсек НАТО.

Столтенберґ підкреслив, що Україна та 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в альянсі України, а Росія не має права ветувати цей процес.

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– Україна зараз зосереджується на реформах, щоб мати можливість досягти стандартів НАТО і на цьому основний фокус, – додав він.

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг назвав Росію головною загрозою військового блоку.

Джерело: The Chronicle Herald