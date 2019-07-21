PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

В Киеве глава участкового избиркома пришел на участок пьяным

В Киеве правоохранители составили протокол против пьяного главы УИК.

В Киеве глава участкового избиркома пришел на участок пьяным

В Киеве глава участковой избирательной комиссии находился в нетрезвом состоянии.

– Сотрудники патрульной полиции провели тест на драгере, который показал результат в 2,33 промилле алкоголя, – рассказали в полиции.

Читайте: Нарушения на парламентских выборах 2019

На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 179 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019 в режиме онлайн.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Партия Слуга народа: полный список кандидатов в народные депутаты
В Днепре возле избирательного участка продавали пирожки по 5 копеек
Выборы в Верховную Раду 2019 стартовали
Список партий на выборы в Верховную Раду 2019
Все избирательные участки в Украине работают – ЦИК
Зеленский проводит консультации по новому премьеру
Гриценко-младший и экс-глава КГГА: мажоритарщики в 212 округе Киева (СПИСОК)
Пистолет, нож и бита: возле участка в Коростышеве задержали титушек
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка