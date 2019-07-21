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У Києві голова ДВК прийшов на дільницю п’яним

У Києві правоохоронці склали протокол проти п’яного голови ДВК.

У Києві голова ДВК прийшов на дільницю п’яним

У Києві голова дільничної виборчої комісії перебував напідпитку.

– Працівники патрульної поліції провели тест на драгері, який показав результат 2,33 проміле алкоголю, – розповіли у поліції.

Читайте: Порушення на парламентських виборах 2019

На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 179 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 режимі онлайн.

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