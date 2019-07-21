На Донбассе украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате чего погибли двое бойцов ВСУ.

На Донбассе возле населенного пункта Счастье (Луганская область) подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих, которые впоследствии умерли – еще двое пострадали.

– Сегодня, около 8.25 часов во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих, – сообщают в штабе ООС.

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Проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Напомним, на Донбассе с полуночи 21 июля стартовало новое перемирие, во время которого впервые запрещается “любое ведение огня”.