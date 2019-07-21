На Донбассе с полуночи 21 июля стартовало новое перемирие, во время которого впервые запрещается “любое ведение огня”.

На Донбассе с полуночи 21 июля стартовало новое перемирие, на счет которого договорилась в Минске Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей ОРДЛО.

Как сообщала пресс-секретарь представителя Украины в ТГК Леонида Кучмы Дарка Олифер, во время переговоров стороны отметили важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также отметили важность ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон.

Кроме того, стороны обязались обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины в соответствии с ее мандатом для мониторинга и верификации перемирия.

Читайте: Киев назвал выдачу паспортов РФ на Донбассе угрозой всей Европе

Новый механизм перемирия

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил, что во время перемирия с 21 июля впервые запрещается “любое ведение огня”.

В заявлении также указана ответственность лиц за открытие огня.

– Наша позиция такова, что этот период (перемирия. – Ред.) должен быть максимальным, а, возможно, и навсегда, – добавил он.

Как сообщалось, на переговорах в Минске стороны договорились о начале процедуры обмена военнопленными по схеме 208 на 69.