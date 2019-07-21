PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Ответственность за обстрелы: на Донбассе началось перемирие

На Донбассе с полуночи 21 июля стартовало новое перемирие, во время которого впервые запрещается “любое ведение огня”.

Ответственность за обстрелы: на Донбассе началось перемирие

На Донбассе с полуночи 21 июля стартовало новое перемирие, на счет которого договорилась в Минске Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей ОРДЛО.

Как сообщала пресс-секретарь представителя Украины в ТГК Леонида Кучмы Дарка Олифер, во время переговоров стороны отметили важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также отметили важность ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон.

Кроме того, стороны обязались обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины в соответствии с ее мандатом для мониторинга и верификации перемирия.

Читайте: Киев назвал выдачу паспортов РФ на Донбассе угрозой всей Европе

Новый механизм перемирия

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил, что во время перемирия с 21 июля впервые запрещается “любое ведение огня”.

В заявлении также указана ответственность лиц за открытие огня.

– Наша позиция такова, что этот период (перемирия. – Ред.) должен быть максимальным, а, возможно, и навсегда, – добавил он.

Как сообщалось, на переговорах в Минске стороны договорились о начале процедуры обмена военнопленными по схеме 208 на 69.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Война на Донбассе: снайпер боевиков застрелил двух военных ВСУ
Зеленский объявит о всеобщей мобилизации, если будет необходимо – советник
Подстерегают и днем, и ночью. Боевики накрывают ВСУ прицельным огнем
Макрон обсудил с Путиным работу в нормандском формате
В Офисе президента хотят выйти на разговор с РФ “на равных”
Обмен пленными: в Минске договорились о схеме 208 на 69
Киев назвал выдачу паспортов РФ на Донбассе угрозой всей Европе
Обстрелы не прекращаются. Боевики выходят из окопов и охотятся за пулеметчиками
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка