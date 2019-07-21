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Факти / Україна / Суспільство

В ООС група військових підірвалася на міні

На Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті чого загинули двоє бійців ЗСУ.

В ООС група військових підірвалася на міні

На Донбасі біля населеного пункту Щастя (Луганська область) підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців, які згодом померли – ще двоє постраждали.

– Сьогодні, близько 8.25 години під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці, – повідомляють в штабі ООС.

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Проведено евакуацію постраждалих до міської лікарні. Стан їх здоров’я – задовільний.

Нагадаємо, на Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється “будь-яке ведення вогню”.

Джерело: Штаб ООС

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