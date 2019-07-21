На Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті чого загинули двоє бійців ЗСУ.

На Донбасі біля населеного пункту Щастя (Луганська область) підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців, які згодом померли – ще двоє постраждали.

– Сьогодні, близько 8.25 години під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці, – повідомляють в штабі ООС.

Читайте: Загострення на Донбасі: ворог стріляє із забороненої артилерії та мінометів

Проведено евакуацію постраждалих до міської лікарні. Стан їх здоров’я – задовільний.

Нагадаємо, на Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється “будь-яке ведення вогню”.