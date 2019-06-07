Обострение на Донбассе: враг стреляет из запрещенной артиллерии и минометов

Большие потери на фронте, в полку Азов – двое погибших и десять раненых. Российские оккупанты со стороны Горловки били из артиллерии и минометов.

В полку Азов – двое погибших и десять раненых. За двадцать минут после полуночи российские оккупанты со стороны Горловки начали мощный артиллерийский обстрел, корректируя огонь с беспилотника типа Крыло. В общем прошлой ночью противник бил по всем позициям подразделения.

Погибшему Дмитрию Пруглу на псевдо Круглый было 28 лет, он был в полку с 2014 года, участвовал в ключевых сражениях подразделения. 23-летний Максим Олексюк с позывным Максон пришел в Азов полтора года назад и был преданным военному делу.

Читайте: Украинские военные заняли вражеские позиции возле Водяного

Десять бойцов получили различные ранения и травмы. Их эвакуировали в Днепр, в больницу имени Мечникова. На вражеский обстрел объединенные силы дали адекватный отпор. Правда, говорят, разрешение на нее получили с опозданием.

Сейчас на позиции подразделения журналистов не пускают.

Война продолжается. И продолжает забирать жизни украинских воинов. Бойцы Азова обещают отомстить за погибших собратьев.

К слову, бронежилет и каска могут не спасти! Какое оружие применяет враг на Донбассе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.