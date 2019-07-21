На Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється “будь-яке ведення вогню”.

На Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, щодо якого дійшла згоди у Мінську Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО.

Як повідомляла прес-секретар представника України у ТГК Леоніда Кучми Дарка Оліфер, під час переговорів сторони зазначили важливість забезпечення миру та спокою для населення, а також відзначили важливість раніше досягнутих угод та зобов’язань сторін.

Крім того, сторони взяли на себе зобов’язання забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно з її мандатом для моніторингу та верифікації перемир’я.

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Новий механізм перемир’я

Представник України у робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Роман Безсмертний заявив, що під час перемир’я з 21 липня вперше забороняється “будь-яке ведення вогню”.

У заяві також вказано відповідальність осіб за відкриття вогню.

– Наша позиція така, що цей період (перемир’я. – Ред.) повинен бути максимальним, а, можливо, і назавжди, – додав він.

Як повідомлялося, на переговорах у Мінську сторони домовилися про початок процедури обміну військовополоненими за схемою 208 на 69.