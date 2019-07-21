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Вибори до Ради проходять без системних порушень – ЦВК

ЦВК на цю мить не зафіксувала системних порушень на парламентських виборах.

Вибори до Ради проходять без системних порушень – ЦВК

Позачергові вибори до Верховної Ради проходять у штатному режимі.

Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський.

За його словами, на цю мить жодних системних порушень, які могли б вплинути на результати виборів, не зафіксовано.

Читайте: Як проходять вибори до Верховної Ради 2019: портрети Леніна та масова агітація

Факти ICTV продовжують стежити за перебігом подій під час виборів. Оперативні новини ви можете читати в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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