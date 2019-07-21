Как голосуют лидеры политсил, какие нарушения на участках и чего ожидают украинцы от новых депутатов – Факты ICTV собрали самое важное о выборах в Верховную Раду.

Выборы в Верховную Раду в разгаре. Избиратели активно посещают участки, а наблюдатели фиксируют первые нарушения.

В 8.00 утра открылись избирательные участки на территории Украины. Зарубежные участки работают по местному времени. Так, первыми на выборах в Верховною Раду проголосовали украинцы в Австралии, а в последними это сделают в американском Сан-Франциско. Там участки откроются только в 18.00 по киевскому времени.

Напомним, что проголосовать можно до 20.00.

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Выборы парламентариев проходят на 199 мажоритарных округах. Поскольку часть из 225 округов находятся на временно оккупированных территориях, народных депутатов будет не 450, а 424.

Как голосовали политики?

С самого утра проголосовал лидер Слуги народа Дмитрий Разумков. Комментируя вопросы журналистов, он не исключил, что может стать следующим спикером парламента.

Кстати, на участке он поспорил с женщиной, которая обвинила политсилу в пророссийских намерениях.

Между тем нынешний спикер Андрей Парубий тоже проголосовал.

С самого утра журналисты ожидали приезда на участок президента Владимира Зеленского. Там устроили настоящий ажиотаж, передают репортеры Фактов ICTV. Там буквально нельзя было сделать лишнего шага из-за журналистов и обычных людей, которые пришли пообщаться с президентом.

Зеленский отметил, что в первый день работы нового парламента подаст много законопроектов. Один из основных – снятие неприкосновенности.

– Я хотел бы, чтобы это были только новые лица. Ни с кем из старой политики мы не видим коалиции.

На свой участок в Дом офицеров приехал и пятый президент Петр Порошенко с женой. Он отметил, что идет в парламент, чтобы защищать Украину от российской агрессии.

Проголосовать приехал также Святослав Вакарчук, лидер партии Голос. Он сказал, что явка сейчас довольно низкая, и призвал избирателей идти голосовать.

– Обращаюсь с просьбой ко всем, кто еще не проголосовал – независимо от ваших партийных предпочтений, придите, пожалуйста, и проголосуйте. Это очень важно. Потому что от вас, от вашего голоса зависит будущее страны.

“За будущее и успех Украины” голосовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Нарушения на выборах в Верховную Раду

С самого утра полиция и независимые общественные организации фиксировали первые нарушения.

Участки открывались с опозданием. Так, по состоянию на 9.00 еще восемь участков не были открыты, этот вопрос удалось решить до 11.00.

По данным полиции, до 12:00 поступило 606 сообщений о нарушениях. Больше всего таких фиксируют в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Среди самых больших проблем, которые фиксируют наблюдатели, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель называет агитации и массовые беспорядки в работе избирательных комиссий.

– Если сравнивать с первым и вторым туром президентских выборов, проблем в работе избирательных комиссий меньше не стало – низкий уровень подготовки членов избирательных комиссий. Также видим массовый всплеск незаконной агитации, что демонстрирует показательное неуважение политических партий к закону.

Он добавляет, что партии и в день тишины, и в день голосования продолжают проводить агитации на билбордах. Это борды без выходных данных, с символикой, элементами стилистики и лозунгами политпартий.

– Наиболее активная агитация проводится в пользу Слуги народа (с лозунгом Сделаем их вместе), За жизнь (элементы символики партии) и Оппозиционного блока (акцент на номере партии в списках).

А в городе Немиров Винницкой области на автодорогах появились надписи с цифрой девять и отметкой для голосования (под номером 9 в бюллетене размещена партия Самопомощь).

– На избирательном округе №193, участке 680470 при ремонте использовали портреты Ленина, которые нашли на чердаке – забивали дыры в кабинках для голосования, – отметил Кошель.

Чего ожидают от новой Рады

Избиратели на участках поделились с журналистами Фактов ICTV своими ожиданиями от будущих нардепов. Все они хотят перемен. Кто-то верит, что это удастся сделать, другие относятся скептически, но все равно голосуют.

Кстати, по состоянию на 12.00 явка составила 18,63%. Напомним, во втором туре президентских уже в 11.00 проголосовало 18,14% избирателей.

Моментом истины называет парламентские выборы пятидесятилетний Александр.

– Это последняя попытка освободиться от политического бесправия. Далее будет катастрофа, если украинцы не сделают правильный выбор, – уверен он.

Наталья, со своей стороны, считает, что ее голос может стать решающим.

– Возможно, они и молодые, и не опытные, но я надеюсь, что души и сердца у них чистые, и они сдвинут с мертвой точки то, что происходило в последнее время, – говорит сорокалетняя женщина.

А вот Дмитрий, который тоже с самого утра пришел голосовать на участок, отмечает, что ожидает от новых депутатов, в первую очередь, экономических реформ.

– Ожидаю, что начнут заниматься страной, – отмечает он.

Факты ICTV продолжают следить за ходом событий во время выборов. Оперативные новости вы можете прочитать в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.

Лилия Ященко