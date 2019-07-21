Як голосують лідери політсил, які порушення на дільницях та чого очікують українці від нових депутатів – Факти ICTV зібрали найважливіше про вибори до Верховної Ради.

Вибори до Верховної Ради в розпалі. Виборці активно відвідують дільниці, а спостерігачі фіксують перші порушення.

О 8.00 ранку відкрились виборчі дільниці на території України. Закордонні дільниці працюють за місцевим часом. Так, першими на виборах до Верховної Ради проголосували українці в Австралії, а останніми це зроблять у американському Сан-Франциско. Там дільниці відкриються лише о 18.00 за київським часом.

Нагадаємо, що проголосувати можна до 20.00.

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Вибори парламентарів проходять на 199 мажоритарних округах. Оскільки частина з 225 округів знаходяться на тимчасово окупованих територіях, народних депутатів буде не 450, а 424.

Як голосували політики?

З самого ранку проголосував лідер Слуги народу Дмитро Разумков. Коментуючи запитання журналістів, він не виключив, що може стати наступним спікером парламенту.

До речі, на дільниці він посперечався з жінкою, яка звинуватила політсилу у проросійських намірах.

Тим часом нинішній спікер Андрій Парубій теж проголосував.

З самого ранку журналісти очікували приїзду на дільницю президента Володимира Зеленського. Там спричинили справжній ажіотаж, передають репортери Фактів ICTV. Там буквально не можна було зробити зайвого кроку через журналістів та звичайних людей, які прийшли поспілкуватись з президентом.

Зеленський зазначив, що в перший день роботи нового парламенту подасть багато законопроектів. Один з основних – зняття недоторканності.

– Я хотів би, щоб це були тільки нові обличчя. Ні з ким зі старої політики ми не бачимо коаліції.

На свою дільницю у Дім офіцерів приїхав п’ятий президент Петро Порошенко із дружиною. Він зазначив, що йде у парламент, щоб захищати Україну від російської агресії.

Проголосувати приїхав також Святослав Вакарчук, лідер партії Голос. Він сказав, що явка на виборах зараз доволі низька, а тому закликав виборців йти на вільниці.

– Звертаюся з проханням до всіх, хто ще не проголосував – незалежно від ваших партійних уподобань, прийдіть, будь ласка, і проголосуйте. Це дуже важливо. Тому що від вас, від вашого голосу залежить майбутнє країни.

“За майбутнє і успіх України” голосував премєр-міністр України Володимир Гройсман.

Порушення на виборах до Верховної Ради

З самого ранку поліція та незалежні громадські організації фіксували перші порушення.

Дільниці відкривались із запізненням. Так, станом на 9.00 годину ще вісім дільниць не були відкриті, це питання вдалось вирішити до 11.00.

За даними поліції, до 12.00 години надійшло 606 повідомлень про порушення. Найбільше таких фіксують у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Серед найбільших проблем, які фіксують спостерігачі, голова Комітету виборців України Олексій Кошель називає агітації та масовий безлад у роботі виборчих комісій.

– Якщо порівнювати з першим та другим туром президентських виборів, проблем у роботі виборчих комісій менше не стало – низький рівень підготовки членів виборчих комісій. Також бачимо масовий сплеск незаконної агітації, що демонструє показову неповагу політичних партій до закону.

Він додає, що партії і у день тиші, і у день голосування продовжують проводити агітації на білбордах. Це борди без вихідних даних з символікою, елементами стилістики та гасел політпартій.

– Найбільш активна агітація проводиться на користь Слуги народу (з гаслом Зробимо їх разом), За життя ( елементи символіки партії) та Опозиційного блоку (акцент на номері партії у списках).

А у місті Немірів, Винницької області на автодорогах з’явились написи з цифрою дев’ять та позначкою для голосування (під номером 9 у бюлетені розміщена партія Самопоміч).

– На виборчому окрузі №193, дільниці 680470 при ремонті використовували портрети Леніна, які знайшли на горищі – забивали дірки у кабінках для голосування, – зазначив Кошель.

Чого очікують від нової Ради

Виборці на дільницях поділились з журналістами Фактів ICTV своїми сподіваннями від майбутніх нардепів. Всі вони хочуть змін. Хтось вірить, що це вдасться зробити, інші ставляться скептично, але все одно голосують.

До речі, станом на 12.00 явка склала 18,63%. Нагадаємо, у другому турі президентських вже об 11.00 проголосувало 18,14% виборців.

Моментом істини називає парламентські вибори п’ятдесятирічний Олександр.

– Це остання спроба визволитись від політичного безправ’я. Далі буде катастрофа, якщо українці не зроблять правильний вибір,- впевнений він.

Наталія, зі свого боку, вважає, що її голос може стати вирішальним.

– Можливо, вони і молоді, і не досвідчені, але я сподівають, що душі та серця у них чисті, і вони зрушать з мертвої точки те, що відбувалось останнім часом, – каже сорокарічна жінка.

А от Дмитро, який теж з самого ранку прийшов голосувати на дільницю, зазначає, що очікує від нових депутатів, насамперед, економічних реформ.

– Очікую, що почнуть займатись країною, – зазначав він.

Факти ICTV продовжують стежити за перебігом подій під час виборів. Оперативні новини ви можете читати в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.

Лілія Ященко