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Факты / Украина / Политика

Зеленский прокомментировал коалицию с Голосом и премьерство Вакарчука

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал создание коалиции Слуги народа и Голоса.

Зеленский прокомментировал коалицию с Голосом и премьерство Вакарчука

Президент Владимир Зеленский сообщил, что партия Слуга народа готова обсуждать возможное сотрудничество с партией Голос Святослава Вакарчука.

Наше предложение господину Вакарчуку было озвучено еще в начале моей президентской кампании. Мы не можем больше настаивать, у нас чуть больше рейтинг, чем у Голоса, но мы приглашаем к разговору господина Вакарчука с удовольствием, – сказал президент на брифинге в штабе Слуги народа.

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Также Владимир Зеленский прокомментировал возможное премьерство Святослава Вакарчука.

Вопрос по поводу того, премьер Вакарчук или нет. Мне кажется, что это вопрос именно к Вакарчуку, потому что это большая ответственность. Это должен быть гуру экономики, – отметил президент.

К слову,  Факты ICTV продолжают следить за выборами в Верховную Раду онлайн.

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