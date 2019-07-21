Президент Володимир Зеленський повідомив, що партія Слуга народу готова обговорювати можливу співпрацю з партією Голос Святослава Вакарчука.

Наша пропозиція пану Вакарчуку була озвучена ще з початку моєї президентської кампанії. Ми не можемо більше наполягати, у нас трохи більший рейтинг, ніж у Голосу, але ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука з задоволенням, – сказав президент під час брифінгу в штабі Слуги народу.