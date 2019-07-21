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Факти / Україна / Політика

Зеленський прокоментував коаліцію з Голосом і прем’єрство Вакарчука

Президент України Володимир Зеленський прокоментував створення коаліції Слуги народу і Голосу.

Зеленський прокоментував коаліцію з Голосом і прем’єрство Вакарчука

Президент Володимир Зеленський повідомив, що партія Слуга народу готова обговорювати можливу співпрацю з партією Голос Святослава Вакарчука.

Наша пропозиція  пану Вакарчуку була озвучена ще з початку моєї президентської кампанії. Ми не можемо більше наполягати, у нас трохи більший рейтинг, ніж у Голосу, але ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука з задоволенням, – сказав президент під час брифінгу в штабі Слуги народу.

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Також Володимир Зеленський прокоментував можливе прем’єрство Святослава Вакарчука.

Питання з приводу того, прем’єр Вакарчук, чи ні. Мені здається, що це питання саме до Вакарчука, тому що це велика відповідальність. Це повинен бути гуру економіки, – зауважив президент.

До слова, Факти ICTV продовжують стежити за виборами до Верховної Ради онлайн.

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