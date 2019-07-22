ЦИК продолжает подсчитывать результаты парламентских выборов 2019. К этому моменту уже известны цифры после обработки более 70% бюллетеней.

Подсчет голосов на парламентских выборах 2019 продолжается. Согласно данным 70,49% обработанных бюллетеней, своих представителей в новую Верховную Раду смогут завести пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

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Слуга народа – 42,68%;

– 42,68%; Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,04%;

– 13,04%; Европейская солидарность – 8,41%;

– 8,41%; Батькивщина – 8,03%;

– 8,03%; Голос – 6,17%.

К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов в Раду по экзит-полу.