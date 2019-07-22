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Факты / Украина / Политика

Кто проходит в Раду: ЦИК посчитала 70% голосов

ЦИК продолжает подсчитывать результаты парламентских выборов 2019. К этому моменту уже известны цифры после обработки более 70% бюллетеней.

Кто проходит в Раду: ЦИК посчитала 70% голосов

Подсчет голосов на парламентских выборах 2019 продолжается. Согласно данным 70,49% обработанных бюллетеней, своих представителей в новую Верховную Раду смогут завести пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019: как проголосовали украинцы за границей

  • Слуга народа – 42,68%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,04%;
  • Европейская солидарность – 8,41%;
  • Батькивщина – 8,03%;
  • Голос – 6,17%.

К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов в Раду по экзит-полу.

Фото: Dreamstime

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