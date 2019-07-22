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Хто проходить до Ради: ЦВК порахувала 70% голосів

ЦВК продовжує підраховувати результати парламентських виборів 2019. До цього моменту вже відомі цифри після опрацювання більше 70% бюлетенів.

Хто проходить до Ради: ЦВК порахувала 70% голосів

Підрахунок голосів на парламентських виборах 2019 триває. Згідно з даними 70,49% опрацьованих бюлетенів, своїх представників до нової Верховної Ради зможуть завести п’ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019: як проголосували українці за кордоном

  • Слуга народу — 42.68%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 13,04%;
  • Європейська солідарність — 8,41%;
  • Батьківщина — 8,03%;
  • Голос — 6,17%.

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів до Ради за екзит-полом.

Фото: Dreamstime

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