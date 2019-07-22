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Факты / Украина

Кто проходит в Раду по мажоритарке – список депутатов

Список кандидатов, которые прошли по мажоритарным округам в Верховную Раду – читайте на Фактах ICTV.

Кто проходит в Раду по мажоритарке – список депутатов

Продолжается подсчет голосов на парламентских выборах 2019. ЦИК уже удалось обработать 70,49% бюллетеней.

К слову, партия Слуга народа одержала победу в большинстве округов Украины. Второй крупнейшей фракцией в Раде будет Оппозиционная платформа За жизнь. Также в парламент проходят Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Список кандидатов-мажоритарщиков по всем 199 одномандатным округам, которые проходят в Верховную Раду, подготовили Факты ICTV.

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Кировоградская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Киев

Читайте: Кто проходит в Раду: ЦИК посчитала 70% голосов

Напомним, Факты ICTV следят за подсчетом голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019.

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