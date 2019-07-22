21 июля в Украине прошло голосование на парламентских выборах. Факты ICTV собрали реакцию иностранных СМИ на выборы в Верховную Раду в Украине.

В Financial Times пишут, что инвесторы надеются на то, что после парламентских выборов партия Слуга народа создаст реформаторскую коалицию с партией Голос и продолжит программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

– Зеленского, который пообещал ускорить реформы и при этом оставить курс Киева на интеграцию с ЕС и НАТО, тепло приняли иностранные партнеры Киева, – пишут в издании.

Однако не забывают и о том, что страны Большой семерки осудили желание президента Владимира Зеленского люстрировать чиновников, занимавших посты с 2014 года.

В Washington Post считают, что такой успех партии Слуга народа даст президенту возможность стать одним из самых сильных лидеров в истории Украины.

Издание также называет партию Голос одним из наиболее вероятных союзников в коалиции и напоминает о негативном законе о люстрации.

Le Monde назвало выборы в Верховную Раду завершением нападения Владимира Зеленского на политическую сцену Украины, а победу партии Слуга народа – исторической.

Не забывают здесь и о мажоритарщиках, которым удалось одержать победу в борьбе с местными элитами.

Теперь украинский президент должен воплотить все те обещания, которые звучали перед выборами.

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The New York Times пишет, что после выборов в Украине президент Владимир Зеленский может получить уверенное большинство, но не забывает, что в случае неудачи его ближайшим союзником может стать партия Голос.

Есть большая вероятность того, что президентская партия получит большинство в парламенте.

В France 24 пишут, что парламентские выборы в Украине дали возможность президенту Зеленскому укрепить свое влияние на политической арене и удивить политическую элиту.

Издание считает, что теперь у главы государства будет достаточно сил в парламенте для того, чтобы сформировать собственное правительство и начать внедрять обещанные реформы.

К слову, ЦИК подсчитала 100% бюллетеней с избирательных участков на зарубежных округах.