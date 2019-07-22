21 липня в Україні відбулося голосування на парламентських виборах. Факти ICTV зібрали реакцію іноземних ЗМІ на вибори до Верховної Ради в Україні.

У Financial Times пишуть, що інвестори сподіваються на те, що після парламентських виборів партія Слуга народу створить реформаторську коаліцію з партією Голос і продовжить програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

– Зеленського, який пообіцяв прискорити реформи і при цьому залишити курс Києва на інтеграцію з ЄС і НАТО, тепло прийняли іноземні партнери Києва, – пишуть у виданні.

Проте не забувають й про те, що країни Великої сімки засудили бажання президента Володимира Зеленського люструвати чиновників, які займали пости з 2014 року.

У Washington Post вважають, що такий успіх партії Слуга народу дасть президенту можливість стати одним із найсильніших лідерів в історії України.

Видання також називає партію Голос одним з найімовірніших союзників у коаліції і нагадує про негативний закон про люстрацію.

Le Monde назвало вибори до Верховної Ради завершенням нападу Володимира Зеленського на політичну сцену України, а перемогу партії Слуга народу – історичною.

Не забувають тут і про мажоритарщиків, яким вдалося здобути перемогу у боротьбі з місцевими елітами.

Тепер український президент має втілити усі ті обіцянки, які лунали перед виборами.

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The New York Times пише, що після виборів в Україні президент Володимир Зеленський може отримати впевнену більшість, але не забуває, що у випадку невдачі його найближчим союзником може стати партія Голос.

Є велика можливість того, що президентська партія отримає більшість у парламенті.

У France 24 пишуть, що парламентські вибори в Україні дали можливість президенту Зеленському укріпити свій вплив на політичній арені та вразити політичну еліту.

Видання вважає, що тепер у глави держави буде достатньо сил у парламенті для того, аби сформувати власний уряд і почати впроваджувати обіцяні реформи.

До слова, ЦВК підрахувала 100% бюлетенів з виборчих дільниць на закордонних округах.