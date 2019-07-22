Слуга народа может провести в Верховную Раду 227 своих представителей и получить однопартийное большинство.

Результат партии Слуга народа на внеочередных парламентских выборах на данный момент позволяет ей получить большинство в новой Верховной Раде без создания коалиции.

Согласно данным 35,51% обработанных бюллетеней, Слуга народа набирает 42,19% голосов и получает 121 мандат по спискам и 106 мест по мажоритарным округам (всего – 227).

Как известно, для создания монокоалиции политсиле необходимо провести в парламент 225 своих представителей.

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Как сообщалось, Слуга народа побеждает на всех 13 мажоритарных округах в Киеве.