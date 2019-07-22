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Факти / Україна / Політика

Ймовірний прем’єр: хто такий Владислав Рашкован

Прем’єр-міністром в новому уряді може стати колишній заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован. Хто він і чим займається – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ймовірний прем’єр: хто такий Владислав Рашкован

Владислав Рашкован – 41-річний заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді.

Закінчив Одеський державний економічний університет, вступив до аспірантури, займаючись дослідженням підвищення ефективності банківських злиттів.

У 2001-2003 роках за темою свого дослідження проходив стажування в аспірантурі Університету Генуї, а також в Інституті світової економіки Угорської академії наук.

У 2010 році він був призначений фінансовим директором, членом правління Unicredit Банку в Україні. З 2011 року керував банківським комітетом Американської торгової палати в Україні, а також був членом ради директорів Київської школи економіки.

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8 квітня 2014 року Владислав Рашкован став членом правління НБУ як директор Департаменту стратегії та реформування банківської системи. 25 листопада 2014 року призначений в. о. заступника голови НБУ. З 1 серпня 2016 року пішов з посади.

Після відходу з НБУ він хотів зайнятися інвестиційним бізнесом.

З 27 лютого 2017 року Владислав Рашкован став заступником виконавчого директора від України в МВФ строком на чотири роки.

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