В 13 мажоритарных округах Киева на внеочередных выборах в Верховную Раду лидируют представители партии Слуга народа.

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов за мажоритарщиков Киева на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В 13 округах Киева по состоянию на 8.10 22 июля лидируют:

211 (подсчитано 25,84%) – Александр Юрченко (Слуга народа) – 36,15%;

(подсчитано 25,84%) – Александр Юрченко (Слуга народа) – 36,15%; 212 (подсчитано 67,77%) – Максим Перебийнис (Слуга народа) – 34,53%;

(подсчитано 67,77%) – Максим Перебийнис (Слуга народа) – 34,53%; 213 (подсчитано 43,75%) – Артем Дубнов (Слуга народа) – 36,56%;

(подсчитано 43,75%) – Артем Дубнов (Слуга народа) – 36,56%; 214 (подсчитано 40,74%) – Сергей Швец (Слуга народа) – 33,85%;

(подсчитано 40,74%) – Сергей Швец (Слуга народа) – 33,85%; 215 (подсчитано 34,56%) – Богдан Яременко (Слуга народа) – 37,27%;

(подсчитано 34,56%) – Богдан Яременко (Слуга народа) – 37,27%; 216 (подсчитано 39,47%) – Леся Забуранная (Слуга народа) – 41,53%;

(подсчитано 39,47%) – Леся Забуранная (Слуга народа) – 41,53%; 217 (подсчитано 30,37%) – Марьяна Безуглая (Слуга народа) – 37,71%;

(подсчитано 30,37%) – Марьяна Безуглая (Слуга народа) – 37,71%; 218 (подсчитано 66,23%) – Дмитрий Гурин (Слуга народа) – 40,25%;

(подсчитано 66,23%) – Дмитрий Гурин (Слуга народа) – 40,25%; 219 (подсчитано 44,70%) – Николай Тищенко (Слуга народа) – 31,43%;

(подсчитано 44,70%) – Николай Тищенко (Слуга народа) – 31,43%; 220 (подсчитано 43,42%) – Анна Бондарь (Слуга народа) – 36,76%;

(подсчитано 43,42%) – Анна Бондарь (Слуга народа) – 36,76%; 221 (подсчитано 48,57%) – Анна Пуртова (Слуга народа) – 23,16%;

(подсчитано 48,57%) – Анна Пуртова (Слуга народа) – 23,16%; 222 (подсчитано 37,93%) – Роман Грищук (Слуга народа) – 43,77%;

(подсчитано 37,93%) – Роман Грищук (Слуга народа) – 43,77%; 223 (подсчитано 38,23%) – Людмила Буймистер (Слуга народа) – 33,34%.

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К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов в Раду по экзит-полу.