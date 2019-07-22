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Факты / Украина / Политика

На всех 13 мажоритарных округах Киева побеждает Слуга народа – ЦИК

В 13 мажоритарных округах Киева на внеочередных выборах в Верховную Раду лидируют представители партии Слуга народа.

На всех 13 мажоритарных округах Киева побеждает Слуга народа – ЦИК

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов за мажоритарщиков Киева на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В 13 округах Киева по состоянию на 8.10 22 июля лидируют:

  • 211 (подсчитано 25,84%) – Александр Юрченко (Слуга народа) – 36,15%;
  • 212 (подсчитано 67,77%) – Максим Перебийнис (Слуга народа) – 34,53%;
  • 213 (подсчитано 43,75%) – Артем Дубнов (Слуга народа) – 36,56%;
  • 214 (подсчитано 40,74%) – Сергей Швец (Слуга народа) – 33,85%;
  • 215 (подсчитано 34,56%) – Богдан Яременко (Слуга народа) – 37,27%;
  • 216 (подсчитано 39,47%) – Леся Забуранная (Слуга народа) – 41,53%;
  • 217 (подсчитано 30,37%) – Марьяна Безуглая (Слуга народа) – 37,71%;
  • 218 (подсчитано 66,23%) – Дмитрий Гурин (Слуга народа) – 40,25%;
  • 219 (подсчитано 44,70%) – Николай Тищенко (Слуга народа) – 31,43%;
  • 220 (подсчитано 43,42%) – Анна Бондарь (Слуга народа) – 36,76%;
  • 221 (подсчитано 48,57%) – Анна Пуртова (Слуга народа) – 23,16%;
  • 222 (подсчитано 37,93%) – Роман Грищук (Слуга народа) – 43,77%;
  • 223 (подсчитано 38,23%) – Людмила Буймистер (Слуга народа) – 33,34%.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов в Раду по экзит-полу.

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