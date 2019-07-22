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Факти / Україна / Політика

На усіх 13 мажоритарних округах Києва перемагає Слуга народу – ЦВК

У 13 мажоритарних округах Києва на позачергових виборах до Верховної Ради лідирують представники партії Слуга народу.

На усіх 13 мажоритарних округах Києва перемагає Слуга народу – ЦВК

Центральна виборча комісія продовжує підрахунок голосів за мажоритарників Києва на позачергових виборах до Верховної Ради.

У 13 округах Києва станом на 8.10 22 липня лідирують:

  • 211 (підраховано 25,84%) – Олександр Юрченко (Слуга народу) – 36,15%;
  • 212 (підраховано 67,77%) – Максим Перебийніс (Слуга народу) – 34,53%;
  • 213 (підраховано 43,75%) – Артем Дубнов (Слуга народу) – 36,56%;
  • 214 (підраховано 40,74%) – Сергій Швець (Слуга народу) – 33,85%;
  • 215 (підраховано 34,56%) – Богдан Яременко (Слуга народу) – 37,27%;
  • 216 (підраховано 39,47%) – Леся Забуранна (Слуга народу) – 41,53%;
  • 217 (підраховано 30,37%) – Мар’яна Безугла (Слуга народу) – 37,71%;
  • 218 (підраховано 66,23%) – Дмитро Гурін (Слуга народу) – 40,25%;
  • 219 (підраховано 44,70%) – Микола Тищенко (Слуга народу) – 31,43%;
  • 220 (підраховано 43,42%) – Ганна Бондар (Слуга народу) – 36,76%;
  • 221 (підраховано 48,57%) – Анна Пуртова (Слуга народу) – 23,16%;
  • 222 (підраховано 37,93%) –  Роман Грищук (Слуга народу) – 43,77%;
  • 223 (підраховано 38,23%) –  Людмила Буймістер (Слуга народу) – 33,34%.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів до Ради за екзит-полом.

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