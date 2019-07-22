У 13 мажоритарних округах Києва на позачергових виборах до Верховної Ради лідирують представники партії Слуга народу.

Центральна виборча комісія продовжує підрахунок голосів за мажоритарників Києва на позачергових виборах до Верховної Ради.

У 13 округах Києва станом на 8.10 22 липня лідирують:

211 (підраховано 25,84%) – Олександр Юрченко (Слуга народу) – 36,15%;

(підраховано 25,84%) – Олександр Юрченко (Слуга народу) – 36,15%; 212 (підраховано 67,77%) – Максим Перебийніс (Слуга народу) – 34,53%;

(підраховано 67,77%) – Максим Перебийніс (Слуга народу) – 34,53%; 213 (підраховано 43,75%) – Артем Дубнов (Слуга народу) – 36,56%;

(підраховано 43,75%) – Артем Дубнов (Слуга народу) – 36,56%; 214 (підраховано 40,74%) – Сергій Швець (Слуга народу) – 33,85%;

(підраховано 40,74%) – Сергій Швець (Слуга народу) – 33,85%; 215 (підраховано 34,56%) – Богдан Яременко (Слуга народу) – 37,27%;

(підраховано 34,56%) – Богдан Яременко (Слуга народу) – 37,27%; 216 (підраховано 39,47%) – Леся Забуранна (Слуга народу) – 41,53%;

(підраховано 39,47%) – Леся Забуранна (Слуга народу) – 41,53%; 217 (підраховано 30,37%) – Мар’яна Безугла (Слуга народу) – 37,71%;

(підраховано 30,37%) – Мар’яна Безугла (Слуга народу) – 37,71%; 218 (підраховано 66,23%) – Дмитро Гурін (Слуга народу) – 40,25%;

(підраховано 66,23%) – Дмитро Гурін (Слуга народу) – 40,25%; 219 (підраховано 44,70%) – Микола Тищенко (Слуга народу) – 31,43%;

(підраховано 44,70%) – Микола Тищенко (Слуга народу) – 31,43%; 220 (підраховано 43,42%) – Ганна Бондар (Слуга народу) – 36,76%;

(підраховано 43,42%) – Ганна Бондар (Слуга народу) – 36,76%; 221 (підраховано 48,57%) – Анна Пуртова (Слуга народу) – 23,16%;

(підраховано 48,57%) – Анна Пуртова (Слуга народу) – 23,16%; 222 (підраховано 37,93%) – Роман Грищук (Слуга народу) – 43,77%;

(підраховано 37,93%) – Роман Грищук (Слуга народу) – 43,77%; 223 (підраховано 38,23%) – Людмила Буймістер (Слуга народу) – 33,34%.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів до Ради за екзит-полом.