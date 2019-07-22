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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ вводит полкилограммовую монету по случаю томоса

НБУ с 22 июля вводит в обмен памятную монету из серебра номиналом в 50 гривен, посвященную предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

НБУ вводит полкилограммовую монету по случаю томоса

Национальный банк Украины с 22 июля вводит в обращение памятную монету, посвященную томосу.

Это монета номиналом в 50 гривен, весом 500 г и тиражом 1000 штук. Розничная цена составит 12 824 грн.

На лицевой стороне монеты – аверсе – внизу размещен малый Государственный Герб Украины, полукругом надписи Украина, год монеты 2019 и номинал 50 грн.

В центре расположена стилизованная крестообразная композиция, увенчанная позолоченным оттиском печати Вселенского Патриарха Варфоломея.

Вокруг на позолоченных медальонах изображены кафедральные соборы поместных православных церквей мира, рядом указаны их названия: вверху – Константинопольская, под ней – Александрийская, справа – Антиохийская, под ней – Иерусалимская (справа), под ней – Российская, слева – Сербская, под ней – Румынская, внизу – Болгарская, слева – Грузинская, над ней – Кипрская, слева – Элладская, вверху – Польская, над ней – Албанская, справа – Чешских земель и Словакии, над ней Украинская.

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На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Вселенский Патриарх Варфоломей, который передает томос Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Напомним, ранее НБУ уже выпускал в обращение памятные монеты по случаю предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.

Источник: НБУ

Фото: НБУ

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