НБУ з 22 липня вводить в обмін пам’ятну монету зі срібла номіналом у 50 гривень, присвячену наданню томосу про автокефалію Православної церкви України.

Національний банк України з 22 липня вводить в обіг пам’ятну монету, присвячену томосу.

Це монета номіналом у 50 гривень, вагою 500 г та тиражем 1000 штук. Роздрібна ціна становитиме 12 824 грн.

На лицьовій стороні монети – аверсі – внизу розміщений малий Державний Герб України, півколом написи Україна, рік монети 2019 та номінал 50 грн.

У центрі розташована стилізована хрестоподібна композиція, увінчана позолоченим відбитком печатки Вселенського Патріарха Варфоломія.

Довкола на позолочених медальйонах зображені кафедральні собори помісних православних церков світу, поруч зазначені їхні назви: угорі – Константинопольська, під нею – Александрійська, праворуч – Антіохійська, під нею – Єрусалимська (праворуч), під нею – Російська, ліворуч – Сербська, під нею – Румунська, унизу – Болгарська, ліворуч – Грузинська, над нею – Кіпрська, ліворуч – Елладська, угорі – Польська, над нею – Албанська, праворуч – Чеських земель і Словаччини, над нею Українська.

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На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Вселенського Патріарха Варфоломія, який передає томос Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Нагадаємо, раніше НБУ вже випускав в обіг пам’ятні монети з нагоди надання томосу про автокефалію ПЦУ.