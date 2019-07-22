Якщо майбутнього спікера Верховної Ради можна назвати практично зі 100% упевненістю, то ім’я генпрокурора поки залишається під питанням.

ЦВК продовжує підраховувати результати парламентських виборів 2019, лідером голосування залишається партія Слуга народу. З огляду на таку динаміку, практично зі 100% упевненістю можна назвати спікера Верховної Ради.

– Це, швидше за все, буде Дмитро Разумков. Якби треба було домовлятися про створення коаліції з Голосом або Батьківщиною, тоді могли б бути інші варіанти, – відповів політолог Володимир Фесенко на питання Фактів ICTV про ключові призначення в Раді після виборів.

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Посада прем’єр-міністра, на думку політолога, відійде не партії, а саме команді Зеленського.

– З можливих кандидатур називають Олександра Данилюка, Айвараса Абромавичуса, Андрія Богдана. Я назву ще одну можливу кандидатуру, яку мало хто згадує, але він теж може бути потенційним прем’єром. Це заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук.

Щодо генпрокурора сказати складніше, варіанти різні розглядаються і поки остаточного рішення немає, – стверджує Фесенко.