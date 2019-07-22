Дмитрий Разумков рассказал, когда будут местные выборы и с кем партия Слуга народа будет сотрудничать в будущем парламенте.

Дмитрий Разумков, №1 в списке партии Слуга народа, получившей большинство на парламентских выборах, заявил, что местные выборы вероятно пройдут как и планировалось – в 2020 году.

– К выборам нужно готовиться ровно на следующий день – прошли президентские, сразу начали готовится к парламентским, прошли парламентские, сразу готовимся к местным.

Впрочем добавил, что сейчас этот вопрос не в пору и обсуждать его будут после того, как официально закончатся парламентские выборы.

– Я думаю, что местные пройдут в 2020 году. Хотя пока об этом говорить рано.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

На вопрос о коалиции Разумков ответил, что там хотят видеть новых политиков. В этом вопросе политсиле ближе партия Голос. Хотя отметил, что сотрудничать можно и не в коалиции:

– Сотрудничать и быть в одной коалиции – это разные вещи. Многие политсилы декларировали такие вещи, как снятие неприкосновенности, за которые они будут голосовать независимо от того, в коалиции они, или в оппозиции.

Он также добавил, что Слуга народа готова принимать во фракцию мажоритарных депутатов-самовыдвиженцев.

– Если они будут соответствовать базовым ценностям, с которыми мы идем в Раду, то почему бы и нет.

Напомним, Слуга народа может создать монокоалицию – впервые в истории Украины.