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Факти / Україна / Політика

Разумков не виключив проведення місцевих виборів у 2020 році

Дмитро Разумков розповів, коли будуть місцеві вибори та з ким партія Слуга народу співпрацюватиме у майбутньому парламенті.

разумков

Дмитро Разумков, №1 у списку партії Слуга народу, яка отримала більшість на парламентських виборах, заявив, що місцеві вибори ймовірно пройдуть як і планувались – у 2020 році.

– До виборів потрібно готуватись рівно на наступний день – пройшли президентські, відразу почали готуватись до парламентських, пройшли парламентські, відразу готуємося до місцевих.

Втім додав, що зараз це питання не на часі і обговорювати його будуть після того, як офіційно закінчаться парламентські вибори.

– Я думаю, що місцеві пройдуть в 2020 році. Хоча поки що про це говорити рано.

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На питання про коаліцію Разумков відповів, що там хочуть бачити нових політиків. В цьому питанні політсилі ближче партія Голос. Хоча наголосив, що співпрацювати можна і не у коаліції:

– Співпрацювати і бути в одній коаліції – це різні речі. Багато політсил декларували такі речі, як зняття недоторканності, за які вони будуть голосувати незалежно від того, в коаліції вони, або в опозиції.

Він також додав, що Слуга народу готова приймати у фракцію мажоритарних депутатів-самовисуванців.

– Якщо вони будуть відповідати базовим цінностям, з якими ми йдемо в Раду, то чому б і ні.

Нагадаємо, Слуга народу може створити монокоаліцію – вперше в історії України.

 

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