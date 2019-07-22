В МИД России прокомментировали предварительные результаты выборов в Верховную Раду Украины.
Парламентские выборы в Украине в МИД России называют “голосованием надежды”.
– Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов, – говорится в заявлении.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации в Украине.
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– Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны, – подытожили российские дипломаты.
К слову, в Комитете избирателей Украины считают, чтопарламентские выборы соответствовали международным стандартам.
Источник: МИД РФ