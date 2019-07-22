PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Выборы в Верховную Раду соответствовали международным стандартам – КИУ

Общественная организация Комитет избирателей Украины сообщила, что в целом голосование на внеочередных парламентских выборах соответствовало международным стандартам.

Выборы в Верховную Раду соответствовали международным стандартам – КИУ

Общественная организация Комитет избирателей Украины оценила голосование на выборах в Верховную Раду как такое, которое в целом соответствует требованиям украинского законодательства и международным стандартам.

– Если говорить о количестве и масштабах нарушений избирательного законодательства, то у нас есть основания говорить, что они соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года, – сказал гендиректор КИУ Алексей Кошель.

Одной из основных проблем на парламентских выборах была незаконная агитация в день тишины и день выборов.

Читайте: Выборы в Раду состоялись, добро пожаловать в новую реальность – Слипачук

Также в КИУ заявили, что подкуп избирателей все еще является проблемой на выборах в Украине.

Однако масштабы подкупа были намного меньше, чем во время выборов в 2014 году.

К слову, партия Слуга народа может провести в Верховную Раду 227 народных депутатов и создать монокоалицию.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы в Верховную Раду 2019: пойдут ли Вакарчук и Тимошенко в коалицию
Выборы в Раду: ЦИК подсчитала 62% бюллетеней
Кто прошел в Раду от Слуги народа в Киевской области (СПИСОК)
Выборы прошли без массовых нарушений и без вмешательства РФ – МВД
В Днепре неиспользованные бюллетени порубили топором
Нарушения на парламентских выборах не повлияли на результат – Опора
Выборы в Раду состоялись, добро пожаловать в новую реальность – Слипачук
Выборы в Верховную Раду 2019: результаты голосования по областям
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка