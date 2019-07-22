Общественная организация Комитет избирателей Украины сообщила, что в целом голосование на внеочередных парламентских выборах соответствовало международным стандартам.
Общественная организация Комитет избирателей Украины оценила голосование на выборах в Верховную Раду как такое, которое в целом соответствует требованиям украинского законодательства и международным стандартам.
– Если говорить о количестве и масштабах нарушений избирательного законодательства, то у нас есть основания говорить, что они соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года, – сказал гендиректор КИУ Алексей Кошель.
Одной из основных проблем на парламентских выборах была незаконная агитация в день тишины и день выборов.
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Также в КИУ заявили, что подкуп избирателей все еще является проблемой на выборах в Украине.
Однако масштабы подкупа были намного меньше, чем во время выборов в 2014 году.
К слову, партия Слуга народа может провести в Верховную Раду 227 народных депутатов и создать монокоалицию.