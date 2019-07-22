У МЗС Росії прокоментували попередні результати виборів до Верховної Ради України.
Парламентські вибори в Україні в МЗС Росії називають “голосуванням надії”.
– Судячи з офіційних заяв, вибори пройшли спокійно, без серйозних ексцесів, – йдеться в заяві.
У російському зовнішньополітичному відомстві відзначили, що будуть уважно стежити за розвитком ситуації в Україні.
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– Розраховуємо, що кредит довіри від українського народу, отриманий новим складом парламенту, буде ним мудро використаний у мирних цілях і на благо населення всієї країни, – підсумували російські дипломати.
До слова, у Комітеті виборців України вважають, що парламентські вибори відповідали міжнародним стандартам.
Джерело: МИД РФ