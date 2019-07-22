По результатам парламентских выборов 2019, в новой Верховной Раде украинцы уже точно не увидят Надежду Савченко, Светлану Залищук и Александра Грановского.

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов из бюллетеней, полученных из мажоритарных округов после голосования на парламентских выборах.

По результатам ЦИК, которые уже есть на данное время, ряд известных политиков не попадает в новую Верховную Раду.

На 94-м избирательном округе действующий нардеп Игорь Кононенко проигрывает телеведущему Александру Дубинскому (14,24% против 35,73% – данные 23,52% обработанных бюлетеней).

Народный депутат Сергей Пашинский проигрывает на округе №64, набрав 17,62% голосов по результатам обработки 61,2% протоколов. Лидирует здесь Вячеслав Сигачов (28,74%).

На округе №65 идет борьба за мандат между нардепом Владимиром Литвиным и кандидатом от партии Слуга народа Дмитрием Костюком. Литвин пока незначительно уступает (29,41% против 32,7% – данные 35,61% обработанных бюлетеней).

На 169-м округе уже проиграл нардеп Александр Грановский, который после подсчета 79,59% набрал 15,41% голосов. Здесь мандат получит Александр Куницкий от Слуги народа.

Может не быть в новом парламенте и Сергея Лещенко. Баллотируясь в киевском округе №220, он пока набирает 12%. Лидирует на округе Анна Бондарь от Слуги народа с результатом 37,19% голосов после обработки 61,84% бюллетеней.

На 213 округе также проигрывает представителю Слуги народа Артему Дубнову другой нардеп – Борислав Береза (17,99% против 36,24% – данные 82,50% обработанных бюлетеней).

Помимо Березы и Лещенко, в Киеве на 212 округе проигрывает представитель ВО Свобода – Игорь Мирошниченко. После подсчета 91,11% голосов Мирошниченко с результатом в 9,05% уступает мандат Максиму Перебийнису от Слуги народа.

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В Верховную Раду точно не проходит действующий депутат Светлана Залищук. На 199 округе, где подсчитали 53,76% протоколов, она набрала 8,65%. Здесь за лидерство сражаются нардеп Валентин Ничипоренко (36,48%) и кандидат от Слуги народа Сергей Нагорняк (35,78%).

На округе №106 по результатам обработки 52,85% протоколов проигрывает Геннадий Москаль. Экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА набирает 11,61% голосов. На округе с небольшим отрывом лидирует представитель Слуги народа Алексей Кузнецов (21,12% голосов). Самовыдвиженец Юрий Фурман набрал 19,77% голосов.

Точно в новой Раде украинцы не увидят нардепа Надежду Савченко. На округе №51, где посчитали уже все голоса, она набрала 1,20%. Победил здесь самовыдвиженец Александр Ковалев с результатом в 33,03%.

Напомним, всю информацию о парламентских выборах можно найти в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.

Фото: Facebook