За результатами парламентських виборів 2019, у новій Верховній Раді українці вже точно не побачать Надію Савченко, Світлану Заліщук та Олександра Грановського.

Центральна виборча комісія продовжує підрахунок голосів з бюлетенів, отриманих з мажоритарних округів після голосування на парламентських виборах.

За результатами ЦВК, які вже є на цю мить, низка відомих політиків не потрапляє у нову Верховну Раду.

На 94-му виборчому окрузі чинний нардеп Ігор Кононенко програє телеведучому Олександру Дубинському (14,24% проти 35,73% – дані 23,52% опрацьованих бюлетенів).

Народний депутат Сергій Пашинський програє на окрузі №64, набравши 17,62% голосів за результатами опрацювання 61,2% протоколів. Лідирує тут В’ячеслав Сігачов (28,74%).

На окрузі №65 точиться жорстка боротьба за мандат між нардепом Володимиром Литвином і кандидатом від партії Слуга народу Дмитром Костюком. Литвин поки незначно поступається (29,41% проти 32,7% – дані 35,61% опрацьованих бюлетенів).

На 169-му окрузі вже програв нардеп Олександр Грановський, який після підрахунку 79,59% набрав 15,41% голосів. Тут мандат отримає Олександр Куницький від Слуги народу.

Може не бути в новому парламенті і Сергія Лещенка. Балотуючись в київському окрузі №220, він поки набирає 12%. Лідирує на окрузі Анна Бондар від Слуги народу з результатом 37,19% голосів після опрацювання 61,84% бюлетенів.

На 213 окрузі також програє представнику Слуги народу Артему Дубнову інший нардеп – Борислав Береза ​​(17,99% проти 36,24% – дані 82,50% опрацьованих бюлетенів).

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Крім Берези і Лещенка, у Києві на 212 окрузі програє представник ВО Свобода – Ігор Мірошниченко. Після підрахунку 91,11% голосів Мірошниченко з результатом в 9,05% поступається мандатом Максиму Перебийнісу від Слуги народу.

У Верховну Раду точно не проходить чинний депутат Світлана Заліщук. На 199 окрузі, де підрахували 53,76% протоколів, вона набрала 8,65%. Тут за лідерство борються нардеп Валентин Ничипоренко (36,48%) і кандидат від Слуги народу Сергій Нагорняк (35,78%).

На окрузі №106 за результатами опрацювання 52,85% протоколів програє Геннадій Москаль. Екс-глава Луганської та Закарпатської ОДА набирає 11,61% голосів. На окрузі з невеликим відривом лідирує представник Слуги народу Олексій Кузнєцов (21,12% голосів). Самовисуванець Юрій Фурман набрав 19,77% голосів.

Точно у новій Раді українці не побачать нардепа Надію Савченко. На окрузі №51, де порахували вже всі голоси, вона набрала 1,20%. Переміг тут самовисуванець Олександр Ковальов з результатом у 33,03%.

В окрузі №116 (Львівська область) програє член ВО Свобода Ірина Фаріон із результатом 10,34%. Після обробки 97,5% протоколів тут лідирує Микола Княжицький від Європейської солідарності (23,01%).

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, який балотувався як самовисуванець в окрузі №85 (Івано-Франківська область), також не потрапляє до парламенту з 24,18%. Його випередив Едуард Прощук з партії Слуга народу, у якого підтримка 30,71% виборців.

Чинний нардеп Борислав Розенблат не пройшов як самовисуванець в окрузі №62 (Житомирська область) з результатом 7,70%. Тут переміг Ігор Герасименко зі Слуги народу. У нього після підрахунку всіх протоколів підтримка 47,72%.

Народний депутат і глава фракції Народний фронт Максим Бурбак програв на дострокових виборах в Раду кандидату від Слуги народу Валерію Божику у 204 округу (Чернівецька область).

Нардеп Михайло Гаврилюк – самовисуванець в окрузі №95 (Київська область) – програє Олександру Горобцю зі Слуги народу.

Нардепи від Оппоблоку брати Дмитро та Михайло Добкіни не проходять до Верховної Ради IX скликання. Партія Опозиційного блоку, за списком якої балотується Михайло Добкін, не потрапляє до парламенту.

А Дмитро Добкін балотується від Опозиційного блоку у 178-му округу (Харківська область) – його обігнав голова Балаклійської міськради Олександр Литвинов, кандидат від Слуги народу.

Самовисуванець Сергій Ківалов, який очолював ЦВК під час виборів президента, які призвели до Помаранчевої революції, програє у 135-му окрузі в Одеській області кандидату від партії Слуга народу Олексію Леонову.

Бізнесмен Костянтин Жеваго програв вибори 25-річному кандидату від Слуги народу Олексію Мовчану. 23,72% набрав “старий” нардеп на 150 окрузі проти 42,54% у новачка.

Нардеп Олександр Третьяков також не сидітиме у новій Раді, програвши на 219 окрузі в Києві Миколі Тищенку, що балотувався від Слуги народу (23,86% проти 30,88%).

Нагадаємо, усю інформацію про парламентські вибори можна знайти в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.

Фото: Facebook