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Слуга народу може створити монокоаліцію – уперше в історії України

Слуга народу може провести у Верховну Раду 227 своїх представників і отримати однопартійну більшість.

Слуга народу може створити монокоаліцію – уперше в історії України

Результат партії Слуга народу на позачергових парламентських виборах на цю мить дозволяє їй отримати більшість у новій Верховній Раді без створення коаліції.

Згідно з даними 35,51% оброблених бюлетенів, Слуга народу набирає 42,19% голосів і отримує 121 мандат за списками і 106 місць за мажоритарними округами (усього – 227).

Як відомо, для створення монокоаліції політсилі необхідно провести у парламент 225 своїх представників.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Як повідомлялося, Слуга народу перемагає на всіх 13 мажоритарних округах у Києві.

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