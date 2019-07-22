Руководитель избирательного штаба партии Слуга народу Александр Корниенко заявил, что они подсчитали, сколько мест президентская партия займет в Верховной Раде.

Руководитель избирательного штаба партии Слуга народу Александр Корниенко отметил, что примерно 246 мест в Раде получит их партия.

– Мы получили от 125 до 127 мест в мажоритарных округах и 121 место по партийными спискам, – сообщил Корниенко.

Такой вид примерно будет иметь Верховная Рада, по мнению Корниенко.

– В целом у нас сейчас распределение 416 мандатов, но вообще их 426, и за счет этого цифра будет меняться, – сказал он

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– Есть около 10 округов, на которых, как мы и прогнозировали, есть определенные проблемы. Подкупы зафиксированы более чем в 30 округам, но повлиять на результат они могут только на 10 округах. Собственно, на этих округах сейчас собирается материал для обращений в окружную комиссию, потом – для судебных разбирательств, а затем обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов, – отметил Корниенко.

По его словам, речь идет про 78 округ в Запорожской области, где зафиксированы случаи подкупа избирателей. На 69 округе продолжаются “непонятные события с комиссией”.

Иск ожидается также и в связи с массовыми нарушениями и подкупом на 68-69 округах в Закарпатье. Также глава штаба рассказал о массовых фактах подкупа на Луганщине, где один из кандидатов, традиционно уже, раздавал сахар избирателям.

Напомним, Слуга народа может создать монокоалицию – впервые в истории Украины.