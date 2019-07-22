Керівник виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що вони підрахували, скільки місць президентська партія займе у Верховній Раді.

Керівник виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що приблизно 246 місць у Раді отримає їхня партія.

– Ми отримали від 125 до 127 місць в мажоритарних округах і 121 місце за партійними списками, – повідомив Корнієнко.

Такий вигляд приблизно матиме Верховна Рада, на думку Корнієнка.

– Загалом у нас зараз розподіл 416 мандатів, але взагалі їх 426, і за рахунок цього цифра буде змінюватися, – сказав він.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

– Є близько 10 округів, на яких, як ми і прогнозували, є певні проблеми. Підкупи були більш ніж у 30 округах зафіксовані, але вплинути на результат вони можуть на 10 округах. Власне, на цих округах зараз збирається матеріал для звернень в окружну комісію, потім – для судових розглядів, а потім звернень до ЦВК зі скаргами щодо визнання результатів, – зазначив Корнієнко.

За його словами, йдеться про 78 округ у Запорізькій області, де зафіксовано випадки підкупу виборців. На 69 окрузі тривають “незрозумілі події з комісією”.

Позов очікується також і у зв’язку із масовими порушеннями і підкупом на 68-69 округах на Закарпатті. Також глава штабу розповів про масові факти підкупу на Луганщині, де один з кандидатів, традиційно вже, роздавав цукор виборцям.

Нагадаємо, Слуга народу може створити монокоаліцію – вперше в історії України.