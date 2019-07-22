Онлайн-подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах 2019 свидетельствует о том, что в новую Верховную Раду проходят пять партий.

Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на 7.15 обработала 33,79% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на внеочередных парламентских выборах 2019.

На данный момент в новую Верховную Раду проходят пять партий – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

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Слуга народа – 42,12%;

– 42,12%; Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,69%;

– 12,69%; Европейская солидарность – 8,70%;

– 8,70%; Батькивщина – 8,20%;

– 8,20%; Голос – 6,41%.

К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов в Раду по экзит-полу.