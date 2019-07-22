Онлайн-підрахунок голосів на позачергових парламентських виборах 2019 свідчить про те, що до нової Верховної Ради проходять п’ять партій.

Центральна виборча комісія України станом на 7.15 опрацювала 33,79% протоколів дільничних виборчих комісій із підрахунку голосів на позачергових парламентських виборах 2019.

На цю мить до нової Верховної Ради проходять п’ять партій – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019: як проголосували українці за кордоном

Слуга народу — 42,12%;

— 42,12%; Опозиційна платформа — За життя — 12,69%;

— 12,69%; Європейська солідарність — 8,70%;

— 8,70%; Батьківщина — 8,20%;

— 8,20%; Голос — 6,41%.

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів до Ради за екзит-полом.