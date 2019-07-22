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Факти / Україна / Політика

ЦВК підрахувала 33% голосів: результати виборів до Ради

Онлайн-підрахунок голосів на позачергових парламентських виборах 2019 свідчить про те, що до нової Верховної Ради проходять п’ять партій.

ЦВК підрахувала 33% голосів: результати виборів до Ради

Центральна виборча комісія України станом на 7.15 опрацювала 33,79% протоколів дільничних виборчих комісій із підрахунку голосів на позачергових парламентських виборах 2019.

На цю мить до нової Верховної Ради проходять п’ять партій – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

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  • Слуга народу — 42,12%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 12,69%;
  • Європейська солідарність — 8,70%;
  • Батьківщина — 8,20%;
  • Голос — 6,41%.

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів до Ради за екзит-полом.

Фото: Dreamstime

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