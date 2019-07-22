Надежда Савченко проиграла в округе №51 в Донецкой области, набрав всего восемь голосов поддержки.

Выборы в Верховную Раду Украины прошли с проигрышем для Надежды Савченко. В Донецкой области в округе №51 ее поддержали только восемь избирателей – это 1,20%.

Это окончательные результаты – подсчитано 100% голосов. В округ №51 входит часть Горловки, включая Зайцево и часть Бахмутского района.

Там на ОВУ победил лидер общественной организации Никто кроме нас, самовыдвиженец Александр Ковалев. Он получил 220 голосов – 33,03%.

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Надежда Савченко и ее сестра Вера баллотировались в мажоритарных округах в Донецкой обл от Общественно-политической платформы Надежды Савченко.

Напомним, руководитель избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко отметил, что примерно 246 мест в Раде получит партия Слуга народа.