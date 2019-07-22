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Факти / Україна / Політика

Вісім голосів: Надія Савченко програла на своєму окрузі

Надія Савченко програла на окрузі №51 у Донецькій області, набравши всього вісім голосів підтримки.

Вісім голосів: Надія Савченко програла на своєму окрузі

Вибори у Верховну Раду України пройшли з програшем для Надії Савченко. У Донецькій області на окрузі №51 її підтримали тільки вісім виборців – це 1,20%.

Це остаточні результати – підрахувано 100% голосів. До округу №51 входить частина Горлівки, включаючи Зайцеве і частина Бахмутського району.

Там на ОВД переміг лідер громадської організації Ніхто крім нас, самовисуванець Олександр Ковальов. Він отримав 220 голосів – 33,03%.

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Надія Савченко та її сестра Віра балотувалися в мажоритарних округах у Донецькій обл від Громадсько-політичної платформи Надії Савченко.

Нагадаємо, керівник виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що приблизно 246 місць у Раді отримає партія Слуга народу.

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