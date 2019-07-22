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Факты / Украина / Политика

Выборы в Раду: ЦИК подсчитала 62% бюллетеней

Результаты парламентских выборов 2019 подсчитали уже на 62.02%. В новую Верховную Раду проходят пять партий. Лидерство в избирательной гонке держит Слуга народа.

Выборы в Раду: ЦИК подсчитала 62% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчитывать голоса на парламентских выборах 2019.

По результатам 62,02% обработанных бюллетеней, в новую Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

  • Слуга народа – 42,49%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,98%;
  • Европейская солидарность – 8,56%;
  • Батькивщина – 8,01%;
  • Голос – 6,34%.

Как сообщалось, Слуга народа побеждает на всех 13 мажоритарных округах в Киеве.

Результаты выборов оправдали Ваши ожидания?

Результаты

Фото: Dreamstime

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