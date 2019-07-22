Результаты парламентских выборов 2019 подсчитали уже на 62.02%. В новую Верховную Раду проходят пять партий. Лидерство в избирательной гонке держит Слуга народа.

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчитывать голоса на парламентских выборах 2019.

По результатам 62,02% обработанных бюллетеней, в новую Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Слуга народа – 42,49%;

– 42,49%; Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,98%;

– 12,98%; Европейская солидарность – 8,56%;

– 8,56%; Батькивщина – 8,01%;

– 8,01%; Голос – 6,34%.

Как сообщалось, Слуга народа побеждает на всех 13 мажоритарных округах в Киеве.