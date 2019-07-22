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Факти / Україна / Політика

Вибори до Ради: ЦВК підрахувала 62% бюлетенів

Результати парламентських виборів 2019 підрахували вже на 62,02%. У нову Верховну Раду проходять п’ять партій. Лідерство у виборчих перегонах тримає Слуга народу.

Вибори до Ради: ЦВК підрахувала 62% бюлетенів

Центральна виборча комісія продовжує підраховувати голоси на парламентських виборах 2019. За результатами 62,02% оброблених бюлетенів, у нову Верховну Раду проходять п’ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

  • Слуга народу — 42,49%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 12,98%;
  • Європейська солідарність — 8,56%;
  • Батьківщина — 8,01%;
  • Голос — 6,34%.

Як повідомлялося, Слуга народу перемагає на всіх 13 мажоритарних округах у Києві.

Результати виборів виправдали Ваші очікування?

  • Так 50%, 102 votes
    102 votes 50%
    50%
  • Ні 30%, 60 votes
    60 votes 30%
    30%
  • Частково 20%, 40 votes
    40 votes 20%
    20%
Всього голосів: 202

Фото: Dreamstime

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