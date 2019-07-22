Результати парламентських виборів 2019 підрахували вже на 62,02%. У нову Верховну Раду проходять п’ять партій. Лідерство у виборчих перегонах тримає Слуга народу.

Центральна виборча комісія продовжує підраховувати голоси на парламентських виборах 2019. За результатами 62,02% оброблених бюлетенів, у нову Верховну Раду проходять п’ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Слуга народу — 42,49%;

— 42,49%; Опозиційна платформа — За життя — 12,98%;

— 12,98%; Європейська солідарність — 8,56%;

— 8,56%; Батьківщина — 8,01%;

— 8,01%; Голос — 6,34%.

Як повідомлялося, Слуга народу перемагає на всіх 13 мажоритарних округах у Києві.