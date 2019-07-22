Результати парламентських виборів 2019 підрахували вже на 62,02%. У нову Верховну Раду проходять п’ять партій. Лідерство у виборчих перегонах тримає Слуга народу.
Центральна виборча комісія продовжує підраховувати голоси на парламентських виборах 2019. За результатами 62,02% оброблених бюлетенів, у нову Верховну Раду проходять п’ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.
Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
- Слуга народу — 42,49%;
- Опозиційна платформа — За життя — 12,98%;
- Європейська солідарність — 8,56%;
- Батьківщина — 8,01%;
- Голос — 6,34%.
Як повідомлялося, Слуга народу перемагає на всіх 13 мажоритарних округах у Києві.
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