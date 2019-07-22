Центральная избирательная комиссия Украины не зафиксировала серьезных нарушений в ходе досрочных выборов в Верховную раду, волеизъявление признано состоявшимся.

Центральная избирательная комиссия признала внеочередные выборы в парламент состоявшимися.

Серьезных нарушений в ходе досрочных выборов в Верховную раду зафиксировано не было.

– Добро пожаловать в новую реальность, – так начала брифинг 22 июля глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

По ее словам, явка на выборах составила 49.8%. В 2012 году явка была 57%.

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Слипачук также сообщила, что скорость подсчета голосов на выборах в Верховную Раду больше, чем на президентских, учитывая то, что на этом волеизъявлении было два бюллетеня.

Напомним, всю информацию о парламентских выборах можно найти в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.