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Факты / Украина / Политика

Выборы в Раду состоялись, добро пожаловать в новую реальность – Слипачук

Центральная избирательная комиссия Украины не зафиксировала серьезных нарушений в ходе досрочных выборов в Верховную раду, волеизъявление признано состоявшимся.

Выборы в Раду состоялись, добро пожаловать в новую реальность – Слипачук

Центральная избирательная комиссия признала внеочередные выборы в парламент состоявшимися.

Серьезных нарушений в ходе досрочных выборов в Верховную раду зафиксировано не было.

– Добро пожаловать в новую реальность, – так начала брифинг 22 июля глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

По ее словам, явка на выборах составила 49.8%. В 2012 году явка была 57%.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Слипачук также сообщила, что скорость подсчета голосов на выборах в Верховную Раду больше, чем на президентских, учитывая то, что на этом волеизъявлении было два бюллетеня.

Напомним, всю информацию о парламентских выборах можно найти в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.

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Результаты

Фото: УНИАН

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