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Факти / Україна / Політика

Вибори до Ради відбулися, ласкаво просимо у нову реальність – Сліпачук

Центральна виборча комісія України не зафіксувала серйозних порушень під час дострокових виборів до Верховної Ради, волевиявлення визнано таким, що відбулося.

Вибори до Ради відбулися, ласкаво просимо у нову реальність – Сліпачук

Центральна виборча комісія визнала позачергові вибори до парламенту такими, що відбулися.

Серйозних порушень під час дострокових виборів до Верховної Ради зафіксовано не було.

– Ласкаво просимо у нову реальність, – так розпочала брифінг 22 липня глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

За її словами, явка на виборах склала 49.8%. У 2012 році явка була 57%.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Сліпачук також повідомила, що швидкість підрахунку голосів на виборах до Верховної Ради більша, ніж на президентських, враховуючи те, що на цьому волевиявленні було два бюлетені.

Нагадаємо, усю інформацію про парламентські вибори можна знайти в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.

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Результати

Фото: УНІАН

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