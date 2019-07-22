Центральна виборча комісія України не зафіксувала серйозних порушень під час дострокових виборів до Верховної Ради, волевиявлення визнано таким, що відбулося.

Центральна виборча комісія визнала позачергові вибори до парламенту такими, що відбулися.

Серйозних порушень під час дострокових виборів до Верховної Ради зафіксовано не було.

– Ласкаво просимо у нову реальність, – так розпочала брифінг 22 липня глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

За її словами, явка на виборах склала 49.8%. У 2012 році явка була 57%.

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Сліпачук також повідомила, що швидкість підрахунку голосів на виборах до Верховної Ради більша, ніж на президентських, враховуючи те, що на цьому волевиявленні було два бюлетені.

Нагадаємо, усю інформацію про парламентські вибори можна знайти в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.